Lombardia. Mirabelli (PD): Calenda spieghi perchè, dopo essere stato all’opposizione in Regione, candida Moratti

AgenPress. “Vedo che Calenda insiste a dare giudizi sommari sulle scelte del centrosinistra lombardo. Oggi spiega che Majorino sarebbe troppo di sinistra. Ma è piuttosto Calenda che deve spiegare come mai, dopo essere stato all’opposizione in Regione, improvvisamente difende e candida chi ha diretto la sanità lombarda, quella delle liste di attesa e della mancanza di medici e infermieri.

Con Majorino il centrosinistra lombardo vuole dire basta a una storia di inefficienze nella sanità, nei trasporti e nelle politiche per la casa e per l’ambiente. Calenda e Moratti su questo cosa dicono? Credo che sia più interessante per i lombardi che sapere dove collocano il candidato del centrosinistra nei loro ragionamenti politicisti”.

Lo scrive su Facebook il senatore lombardo Franco Mirabelli, Vicepresidente del Gruppo PD al Senato.