Lollobrigida post foto Meloni con piatto con granchio blu cucinato. Coldiretti approva, è una minaccia

AgenPress – “Oggi mangiamo granchio blu! Eccezionale”. Lo scrive su Facebook il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, postando una foto in cui la premier Giorgia Meloni tiene in mano un vassoio di crostacei.

D’accordo la Coldiretti, per la quale la lotta al granchio blu deve cominciare dalla tavola. Sta colpendo gli allevamenti di cozze e vongole, ma anche quelli di orate, lungo la costa nord dell’Adriatico, dalla sacca di Goro in provincia di Ferrara alla zona del Polesine, come la Sacca degli Scardovari a Porto Tolle (provincia di Rovigo) fino a Chioggia, nel Veneziano, e al Golfo di Trieste, in Friuli.

Ma il crostaceo è ormai una minaccia anche nel Tirreno, a partire dalla Toscana dove sta assediando le coste da Orbetello, nel Grossetano, a Marina di Pisa. La presenza del granchio blu è stata comunque segnalata un po’ lungo tutta la Penisola, dalla Puglia all’Abruzzo, dal Lazio alla Liguria, fino alla Sicilia. Oltre a devastare la biodiversità e l’ecosistema il granchio blu danneggia anche le attrezzature di pesca, arrivando persino a tagliare le reti con le sue chele taglienti. “Una minaccia – conclude la Coldiretti – per la sopravvivenza di oltre 3.000 imprese familiari nelle zone più colpite con la scomparsa di vere e proprie eccellenze alimentari”.