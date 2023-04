Lollobrigida, Majorino (PD): “E’ incredibile che faccia il ministro, si deve dimettere”

- Advertisement -

AgenPress. “È incredibile che uno così faccia il ministro, che utilizzi quelle parole” questo il primo commento di Pierfrancesco Majorino, responsabile immigrazione del Partito Democratico, intervistato da Radio Popolare sulle parole del ministro Francesco Lollobrigida sulla sostituzione etnica.

“Da una parte”, continua Majorino, “credo che sia necessario che si dimetta, ma dall’altra penso che il problema non sia solo Lollobrigida, ma l’operazione politica terrificante che la destra sta facendo sul tema dell’immigrazione, un’operazione che mira a esasperare al massimo il conflitto, a creare una dimensione dell’emergenza dopo che non si è gestito nulla in questi mesi, a ricercare ancora una volta un capro espiatorio e a usare la questione dell’immigrazione come una grande arma di distrazione di massa per evitare di discutere del fatto che in questo Paese non si stanno usando i fondi del PNRR o non c’è alcun tipo di manovra seria sul piano delle politiche economiche e sociali.

Certo, siamo di fronte a una terminologia orripilante e molto pericolosa, peraltro usata quando il presidente della Repubblica pronuncia ben altre parole riferendosi allo sterminio degli ebrei, alla responsabilità – anche in termini di complicità – dei regimi fascisti”.