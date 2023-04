Le Regioni non ce la fanno a rispondere alle ondate di sbarchi di migranti. Verso lo stato di emergenza

AgenPress. “Tutte le regioni non ce la fanno a rispondere alle ondate di sbarchi di migranti, per questo lo stato di emergenza sarà nazionale”, afferma il ministro per la Protezione civile e Politiche del Mare, Nello Musumeci.

“Abbiamo la necessità di aiutare le Regioni – aggiunge Musumeci – perché si rischia di mandare il sistema in collasso con questo tasso di approdo”, quindi è auspicabile che “l’Europa si renda conto che non abbiamo molto tempo a disposizione. E se si interviene dal Paese da cui si muovono neutralizzando la mafia degli scafisti forse riusciremo ad evitare il peggio”.

All’ordine del giorno del Consiglio dei ministri la dichiarazione di Stato di emergenza nazionale in materia di immigrazione.

Il governo prepara inoltre un disegno di legge con “disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici”.