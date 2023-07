L’Italia si posiziona al primo posto per numero di decessi dovuti al caldo

- Advertisement -

AgenPress. È allarme per le vittime del caldo in Europa. Le temperature record dell’estate 2022 hanno causato più di 61 mila morti nel continente, di cui 18 mila solo in Italia, primo Paese per numero di vittime.

A rivelarlo è un’analisi dell’Istituto di Barcellona per la salute globale, svolta in collaborazione con l’Istituto nazionale della sanità francese, pubblicata su Nature Medicine.

Se da una parte le anomalie relative alla temperatura indicano la Francia come il Paese con il valore più caldo, con +2,43 C al di sopra dei valori medi per il periodo 1991- 2020 – seguita dalla Svizzera con +2,30 C, dall’Italia con +2,28 C, dall’Ungheria con +2,13 C e dalla Spagna con +2,11 C- il numero dei decessi dello scorso anno ritraggono un quadro differente della situazione.

In Spagna le morti causate dal caldo sono state 11.324, mentre la Germania ha raggiunto il numero di 8.173 casi. Ordinando i dati in base al tasso di mortalità da caldo, l’Italia si conferma il primo Paese, con 295 decessi per milione, seguita dalla Grecia con 280 morti per milione, dalla Spagna con 237 morti per milione e dal Portogallo con 211 morti per milione.