L’Inno nazionale chiude le celebrazioni della Festa della Polizia

- Advertisement -

AgenPress. Celebrare la Festa della Polizia di Stato facendo squadra con amici come il regista Giuseppe Sciacca con le immagini che lo riprendono dietro le quinte mentre ci propone dalla regia un inno nazionale cantato a sorpresa dal trio Claudio Baglioni, Serena Autieri e Maria Agresta.

Emozioni collettive a fior di pelle grazie a Lamberto Giannini a Mario Viola e tutti i colleghi protagonisti di questa bella pagina per la promozione dei nostri valori.

E come mi ha risposto sul tema Giuseppe Sciacca: “Le emozioni sono un dono della vita! Viverle e condividerle è semplicemente meraviglioso….un pittore utilizza i pennelli noi con le telecamere viviamo e raccontiamo le emozioni! Ricordando che dietro le macchine ci sono donne e uomini di altissima professionalità! Unire e trasmettere le diverse emozioni è un vero privilegio ogni volta! Gli occhi delle donne e degli uomini della polizia colgono e raccolgono tutto questo come angeli custodi per la comunità!”

Lo scrive sulla pagina FB il Prefetto Francesco Tagliente pubblicando questo bellissimo video.

Link: https://fb.watch/jWm8Omvjxg/