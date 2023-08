Libia. Un video mostra una donna morta sul pavimento di un centro di detenzione per migranti

- Advertisement -

AgenPress – Sono emersi filmati che mostrano una donna che giace morta sul pavimento di un centro di detenzione per migranti in Libia, nell’ultimo scioccante scorcio delle condizioni sopportate dai rifugiati nel paese nordafricano.

La clip, che si ritiene sia stata girata due settimane fa da un gruppo arrivato in Tunisia dalla Libia, mostra una stanza all’interno del centro di detenzione Abu Salim a Tripoli. Indicando la stanza dove centinaia di donne richiedenti asilo sono stipate sui letti, si sente una donna nigeriana gridare e definire la struttura una “prigione”.

La clip di 30 secondi si conclude con l’immagine di una donna malnutrita che sembra giacere morta a terra, nuda, con gli occhi aperti. “Questa donna è morta”, dice la donna nigeriana. «È morta stamattina.»

Medici Senza Frontiere (MSF) e una fonte delle Nazioni Unite hanno confermato l’autenticità del video e hanno affermato che è stato girato ad Abu Salim.

Numerose ONG hanno denunciato ripetuti episodi di violenza contro rifugiati e migranti trattenuti nella struttura. Secondo MSF, nel giugno 2021 sono state sparate armi automatiche contro i detenuti , provocando numerose vittime. Il gruppo la scorsa settimana ha annunciato che avrebbe terminato le attività mediche entro la fine dell’anno a Tripoli.

La fonte delle Nazioni Unite ha detto che la donna nel video, che si ritiene provenga dalla Somalia, potrebbe essere morta di tubercolosi. Decine di richiedenti asilo detenuti ad Abu Salim hanno contratto la malattia, e gli operatori umanitari riferiscono di languire in stanze affollate piene di materassi e senza accesso alle cure mediche.

Ibrahim, un uomo della Sierra Leone che ora si trova a Tunisi e che era precedentemente detenuto a Tripoli, ha detto: “L’unico modo per partire da Abu Salim è pagare un riscatto di 1.000 dollari [795 sterline]”.

Una donna della Sierra Leone ha detto: “Non c’è altra via d’uscita da Abu Salim. Quel posto è un inferno”.

L’organizzazione Refugees in Libia, gestita da rifugiati e richiedenti asilo, ha affermato che sta indagando sul caso. “Stiamo cercando di scoprire chi fosse questa donna”, ha detto un portavoce. “Naturalmente ci sono sempre delle sfide nel raccogliere informazioni sulle morti e le torture in Libia. Le vittime e i testimoni oculari esitano a raccontare queste storie e ci vuole particolare attenzione per ottenere il loro sostegno”.

Vincent Cochetel, inviato speciale dell’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati per il Mediterraneo centrale e occidentale, ha dichiarato: “Trovi filmati espliciti ci ricordano che le condizioni di detenzione in Libia non stanno migliorando e che tutti dovremmo perseguire gli sforzi per porre fine alla detenzione arbitraria”.

Migliaia di rifugiati e migranti sono trattenuti in centri di detenzione in tutta la Libia, nominalmente gestiti dalla direzione per la lotta all’immigrazione clandestina (DCIM) e supervisionati dal ministero degli Interni.

Gli operatori umanitari hanno documentato gravi percosse, violenze sessuali, estorsioni e lavoro forzato nei centri di detenzione in tutta la Libia utilizzati per ospitare persone rimpatriate con la forza dalla guardia costiera libica appoggiata dall’UE dopo aver tentato di raggiungere l’Europa attraverso il Mediterraneo. Un rapporto di Amnesty International nel 2021 affermava che le guardie costringevano le donne a fare sesso in cambio di acqua e sparavano ai detenuti.

Coloro che riescono a fuggire dai centri di detenzione libici cercano di attraversare il confine con la Tunisia, che ha superato la Libia come principale hub di partenza per le persone che cercano di raggiungere l’Europa, e dove l’UE il mese scorso ha firmato un accordo da 1 miliardo di euro (860 milioni di sterline) per aiutare arginare la migrazione irregolare. La Tunisia è stata recentemente accusata di aver trasferito centinaia di persone dell’Africa sub-sahariana in un’area desolata lungo il confine con la Libia, dove alla fine vengono nuovamente arrestati dalle guardie di frontiera libiche che li rimandano ai centri di detenzione.