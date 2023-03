Leoni (vicepres. Ordine Medici): “C’è un abbandono quasi del 50% per quanto riguarda la medicina d’urgenza e la rianimazione”

- Advertisement -

AgenPress. Giovanni Leoni, Vicepresidente dell’Ordine Nazionale dei Medici, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” condotta da Gianluca Fabi e Roberta Feliziani su Radio Cusano Campus.

Alcune specialità fondamentali (anestesia, rianimazione e chirurgia d’urgenza) hanno subito blocchi nell’assunzione.

“C’è un abbandono quasi del 50% per quanto riguarda la medicina d’urgenza e la rianimazione. Sono branche collegate ad un’attività molto intensa e dinamica, che coinvolge molto il medico pratico. E’ molto pesante dal punto di vista fisico e intellettuale. Se le condizioni poi precipitano, si cercano altre attività perché la vita è una sola e le resistenze fisiche pure.

Bisogna creare le condizioni di lavoro per far tornare attrattiva questa specialità come tempi di lavoro e di riposo. Hanno chiuso recentemente 111 pronti soccorsi, 100 ospedali, siamo sotto di 3mila unità di personale per quanto riguarda i 120mila. In molti lavorano con i medici a gettone delle cooperative. I giovani che vedono questa situazione non è che siano molto incentivati a scegliere questo settore. Non è che tutti possono fare i chirurghi plastici, ginecologi e cardiologi.

Io lavoro ancora in ospedale e nel 50% dei casi i pazienti sono esenti ticket quindi gente che ha bisogno del SSN, non ha i soldi per andare nel privato. Il privato va bene per certe attività, ad esempio la riabilitazione. Però il grosso delle persone che viene negli ambulatori ha bisogno del Sistema sanitario pubblico. Queste persone hanno bisogno di posti letto, che sono stati tagliati sistematicamente nel corso degli anni”.

Sulla sanità post covid.

“Eravamo messi malissimo già prima del covid. Il covid ha bloccato tutte le attività non urgenti, differibili. Dall’altra parte ha fatto vedere le carenze del sistema sanitario soprattutto per quanto riguarda la rianimazione. Hanno comprato più apparecchi, ma il personale era sempre lo stesso e quindi ha lavorato il doppio. Adesso ci si dimentica questa situazione, perché è passata la grande paura”.