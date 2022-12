Legge di Bilancio. Accolto dal Governo o.d.g. che intende valorizzare la professione di Ostetrica/o

- Advertisement -

AgenPress. Nella notte del 24 dicembre mentre la Camera dei Deputati era al lavoro per esaminare la Legge di Bilancio è stato accolto un Ordine del Giorno presentato dalla responsabile del Dipartimento Professioni di Fratelli d’Italia, Onorevole Marta Schifone, che impegna il Governo a valutare l’opportunità di disporre interventi normativi per garantire l’adeguato riconoscimento e la puntuale valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte dalle Ostetriche.

La Presidente della FNOPO – Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica, Dott.ssa Silvia Vaccari e tutto il comitato Centrale, esprime al riguardo grande soddisfazione sottolineando come, “dopo anni di continue disattenzioni, il nuovo Governo abbia mostrato la giusta considerazione verso una professione che ha la grande responsabilità di assistere, supportare e consigliare la donna nel periodo della gravidanza, durante il parto e nel puerperio.

E’ significativo che in una fase storica molto delicata per il nostro Paese, dove il tasso di natalità ha raggiunto preoccupanti livelli negativi, il Governo abbia deciso di impegnarsi per disporre interventi normativi atti a garantire l’adeguato riconoscimento e la puntuale valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte dalla nostra professione”.

Nel ringraziare l’On. Schifone, i membri del Governo ed il Sottosegretario alla Salute On. Gemmato che hanno ritenuto opportuno prendere a cuore questa problematica – prosegue la Presidente Vaccari – auspico che l’Ordine del Giorno possa rappresentare un primo passo che consenta di avviare una proficua interlocuzione che abbia come unico obiettivo il superamento delle attuali criticità che impattano negativamente sulla salute femminile e sulla natalità.