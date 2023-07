Lega: Turchia fuori da Ue, no a ricatti di Erdogan

- Advertisement -

AgenPress. “Le parole di Erdogan sono gravi e inaccettabili. Collegare il tema dell’adesione alla Nato della Svezia all’ingresso della Turchia nell’Unione Europea non solo è del tutto fuori luogo, poiché mette sullo stesso piano due processi completamente differenti e distanti, ma è anche un ricatto che non possiamo tollerare.

Queste affermazioni confermano ulteriormente, come se ce ne fosse il bisogno, la scarsa considerazione del dittatore turco nei riguardi delle istituzioni internazionali, che non sono un mercato delle vacche dove vige il baratto. La Lega da sempre si batte contro l’ingresso della Turchia in Ue e continuerà a farlo: l’Ue non si faccia ricattare da Erdogan e faccia sentire la propria voce”.

Così in una nota Anna Cinzia Bonfrisco e Susanna Ceccardi, europarlamentari della Lega, componenti della commissione Affari Esteri.