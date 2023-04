Lega antivivisezionista. Ipotesi che l’orsa JJ4 abbia difeso uno dei cuccioli che ha incrociato il runner

AgenPress – LEAL ha ricevuto diversi avvertimenti da parte di attivisti e appassionati di fauna selvatica residenti in Trentino che immediatamente dopo la morte di Andrea, e ancora prima di chiarire cause e dinamiche, segnalavano come la Val di Sole fosse territorio abituale di JJ4 e dei suoi cuccioli.

L’ipotesi più plausibile è che uno dei cuccioli dell’orsa, ormai cresciuto, abbia incrociato Andrea Papi il quale ha usato il bastone, poi ritrovato insanguinato, per difendersi e suscitando così la reazione della madre.

Gian Marco Prampolini, Presidente di LEAL, commenta: “La Giunta Fugatti ha trovato il capro espiatorio: peccato che questa terribile storia dimostri come gli esseri umani in generale e gli abitanti del Trentino in particolare, non abbiano alcuna preparazione sulla relazione uomo/selvatici. Se non si fa corretta informazione, formazione, educazione ai cittadini, che vanno legittimamente per boschi, è come mandare in autostrada con un auto veloce una persona senza patente e che non ho mai guidato. Se l’orsa JJ4 è condannata a morte e a lasciare i suoi cuccioli in balia dell’uomo, il Presidente Maurizio Fugatti, così come la Giunta e l’inadeguata opposizione, hanno pesantissime responsabilità”