L’economia italiana cresce. Pil +0,5% sul trimestre precedente. Giorgetti: “L’ambizione responsabile paga”

- Advertisement -

AgenPress – Secondo i dati resi noti oggi dall’Istat, il Pil nel primo trimestre 2023 sale dello 0,5% sul trimestre precedente e dell’1,8% su base annua.

“Dopo la lieve flessione congiunturale dell’ultimo trimestre del 2022, la ripresa di inizio 2023 prospetta un tasso di crescita acquisito del Pil per il 2023 stimato allo 0,8%”, fa sapere l’Istituto di statistica.

Pil in salita anche in Ue. Nel primo trimestre +0,1% nell’Eurozona e +0,3% in tutta l’Unione, con l’Italia al secondo posto per crescita.

“La stima preliminare, che ha come sempre natura provvisoria – commenta l’istituto di statistica – riflette dal lato dell’offerta una crescita sia del comparto industriale, sia di quello dei servizi, mentre il settore primario registra una stazionarietà. Dal lato della domanda il contributo alla crescita del Pil risulta positivo sia per la componente nazionale, sia per la componente estera. Dopo la lieve flessione congiunturale dell’ultimo trimestre del 2022, la ripresa di inizio 2023 prospetta un tasso di crescita acquisito per il 2023 stimato allo 0,8%”.

“L’ambizione responsabile paga. Alle illazioni rispondono i fatti”, il commento del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. “In Aula con il Def è andata bene ma fuori dall’Aula, dove si lavora e si produce, è andata ancora meglio”.

“Dati incoraggianti”, afferma il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, nella conferenza stampa al termine dell’Eurogruppo. “Tra le maggiori economie dell’Ue, risultati migliori del previsto si registrano soprattutto per Italia e Spagna, allo 0,5%. Si tratta quindi di notizie incoraggianti, che mostrano un’economia europea che continua a mostrare resilienza in un contesto globale difficile”.