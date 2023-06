- Advertisement -

AgenPress. Le esequie solenni sono terminate tra gli applausi. Presenti le più alte cariche istituzionali con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Il corpo di Silvio Berlusconi sarà cremato nel Tempio crematorio Panta Rei di Valenza, in provincia di Alessandria. A quanto si apprende, in seguito le ceneri verranno riportate ad Arcore per essere conservate nel mausoleo di famiglia.