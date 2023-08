- Advertisement -

AgenPress – La Russia sta creando un sistema di educazione ideologica e militarizzazione dei giovani nei territori occupati. Gli scolari sono costretti a credere che Kiev abbia iniziato la guerra. Gli invasori coinvolti nell’invasione dell’Ucraina danno lezioni ai bambini.

Nel settembre 2023 verranno completate le fondamenta del totalitarismo russo. In tutte le università, sia umanitarie che tecniche, in particolare nei territori temporaneamente occupati (TOT) dell’Ucraina, tutti i giovani inizieranno una nuova fase della vita educativa con uno studio di sei mesi di una nuova “disciplina” chiamata Fondamenti di russo. Statualità. Questo corso viene considerato un “punto di crescita” per rafforzare l’ideologia in tutta la Russia attraverso l’educazione dei giovani.

Il corso trasmetterà il messianismo ai giovani, informerà sulla Russia come civiltà separata, con un proprio percorso speciale, diverso dalle democrazie occidentali. Ad esempio, l’Università di Kazan ritiene che l’obiettivo principale del corso sia la formazione di tre principali “competenze” con gli studenti: “identità della Russia”, “sovranità della Russia”, “leadership della Russia”.

Lo storico ucraino Serhii Hromenko osserva che questo corso è un tentativo di aggiornare l’ideologia russa: “Nonostante il divieto costituzionale dell’ideologia in Russia, l’intero 2022 è stato dedicato al suo sviluppo. Nella forma e nel posizionamento, i “Fondamenti” sono simili al “comunismo scientifico” dell’era sovietica, ma nel contenuto sono più vicini alla triade imperiale: “Ortodossia, autocrazia, nazionalità”. L’emergere di un’ideologia obbligatoria di fatto è uno dei segni più importanti della transizione della Russia dall’autoritarismo personale al totalitarismo. L’obiettivo principale di questo processo è garantire la conservazione del moderno regime russo nelle condizioni “dopo Putin”.

Nell’immaginario degli ideologi, la Russia è una civiltà-stato separata, i cui valori principali sono stabilità, missione, responsabilità e giustizia. Le caratteristiche chiave che lo rendono unico sono le sue dimensioni, la ricchezza naturale, la diversità culturale, l’economia e le esperienze passate di successo. Come ai tempi dell’URSS, dietro slogan pretenziosi si nascondono lo sciovinismo e la politica imperiale aggressiva.

In futuro si prevede che 50.000 insegnanti dei corsi riceveranno una formazione specifica. I primi inizieranno ad insegnare agli studenti, in particolare, nei territori occupati dell’Ucraina, a partire dal 1° settembre.

L’indottrinamento forzato e la militarizzazione dell’istruzione in Russia sono state una delle conseguenze della guerra su vasta scala con l’Ucraina. L’inadeguata valutazione della realtà da parte del regime di Putin e la mancanza di comprensione dell’Ucraina hanno portato al fatto che i suoi perversi sogni geopolitici di un’operazione speciale per distruggere lo stato ucraino hanno portato alla più grande guerra in Europa dalla seconda guerra mondiale.

L’attacco criminale della Russia all’Ucraina fornisce sufficienti basi per analogie con l’aggressione di Hitler. La portata delle atrocità, ad esempio la distruzione di Mariupol con bombe aeree, accompagnata dall’uccisione di decine di migliaia di civili, ha raggiunto un livello tale che il regime del Cremlino non ha altra scelta se non quella di ricorrere alla propaganda, al fanatismo e alle menzogne ​​per tentare di per proteggere la società dalla realtà.

Il fatto che la Russia si concentri sull’indottrinamento dei bambini nei territori occupati è perfettamente illustrato dalla frase del vice capo dell’amministrazione presidenziale russa Sergei Kiriyenko, che ama ripetere: “Se vuoi sconfiggere il nemico, allevalo da bambino.” Ciò spiega l’attività con cui il ruscismo si è affrettato ad “educare” i bambini ucraini. “La frase è diventata un assioma”, ha detto a Russian Vedomosti Olga Golishenkova, impegnata nell’introduzione del corso, sullo sviluppo dei fondamenti dello stato russo. Secondo lei, questa è la frase che Kiriyenko ha citato più volte durante lo sviluppo del corso.