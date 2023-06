Lazio: Mattia (Pd), subito Commissione Antimafia su Anzio e Nettuno

- Advertisement -

Chieste audizioni di associazioni e società civile alla Pisana.

Preoccupano atti intimidatori sul territorio

AgenPress. “E’ urgente convocare in Commissione Antimafia le audizioni di associazioni e società civile sulla presenza della criminalità organizzata nei Comuni di Anzio e Nettuno, visto che, nonostante lo scioglimento della due Amministrazioni comunali per infiltrazione mafiosa e il loro conseguente commissariamento, proseguono, anche in questi giorni, sul territorio gli atti di criminalità e di intimidazione con modalità mafiose”.

Questa, in sintesi, la richiesta della consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia, vicepresidente della Commissione Antimafia, indirizzata al presidente della I Commissione alla Pisana.

“Sono solo della scorsa settimana le notizie dell’incendio di due locali di Anzio, mentre risale all’altro ieri la chiusura di altri tre locali collegati alla ‘ndrangheta, tra Lavinio-Lido di Enea, Nettuno e Anzio – scrive Mattia nella missiva – Oltre alle forze dell’ordine, strenuamente impegnate nella lotta alla criminalità organizzata sul territorio, sono presenti nei comuni di Anzio e Nettuno numerose associazioni di cittadini, attive nel contrasto alla criminalità e nella promozione dei valori di legalità e partecipazione. – prosegue – Vista la gravità della situazione sul territorio di Anzio e Nettuno e l’allarme che questi fatti delittuosi stanno ingenerando nella cittadinanza, ed anche al fine di approfondire le attività poste in essere dalle associazioni impegnate nel contrasto alla criminalità organizzata, nonché di individuare le ulteriori opportune forme di collaborazione che la Regione può intraprendere a sostegno della sicurezza e della legalità nel territorio,

Le richiedo di convocare urgentemente in audizione i seguenti soggetti: Osservatorio per la sicurezza e la legalità del Lazio; Diocesi di Albano; Associazione Libera Roma e Provincia; Associazione Rete No Bavaglio; Coordinamento antimafia Anzio e Nettuno”, conclude Mattia.