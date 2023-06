Lazio: Mattia (Pd), Regione riferisca su dati dipendenze

- Advertisement -

Si apra confronto su relazione del Dep su fenomeno dipendenze

AgenPress. “Sono 18.039 i pazienti presi in carico nel 2022 nel Lazio dalle strutture per il trattamento di dipendenze, di cui 13.150 (72,8%) per stupefacenti, 3.888 per alcool (21,5%), 753 per gioco d’azzardo (4,2%) e 384 (2,1%) per altre forme di dipendenza. Sul totale di 18.039 pazienti, 17.842 sono stati presi in carico dalle sedi SerD (Servizi per le dipendenze), 2.095 in sedi SerD degli istituti penitenziari e 712 in strutture private accreditate.

Questi dati emergono dalla relazione 2022 del Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio pubblicata nei giorni scorsi che, dopo aver sviscerato in 55 pagine il fenomeno delle dipendenze nel Lazio, si conclude affermando: ‘Rispetto ai due anni precedenti, in cui la pandemia ha impattato notevolmente sull’accesso ai servizi e sulla fruizione degli stessi, notiamo nel 2022 un aumento nel volume degli accessi’.

Allarmante anche le notizie secondo cui le sedi più grandi per il gioco d’azzardo (bingo e sale giochi), nel Lazio si trovino proprio nelle zone più povere e sulle vie ad alta percorrenza (Aurelia, Flaminia, Casilina ecc.). Sono dati raccolti da strutture della stessa Regione Lazio, che fotografano una situazione di forte disagio sociale, ma su cui ad oggi il governo regionale non ha mai riferito. Per questo credo sia urgente, visto che non è stato fatto finora, che la Giunta Rocca li presenti nelle commissioni competenti per riferire sullo stato dell’arte delle misure di contrasto e discuterne insieme con tutte le forze politiche del Consiglio regionale”.

Così Eleonora Mattia, consigliera regionale Pd del Lazio e presidente del Comitato Regionale di Controllo Contabile.