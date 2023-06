- Advertisement -

AgenPress. “Durante il minuto di silenzio per Silvio Berlusconi in consiglio regionale, il grillino Novelli non si alza in piedi e poi esce dall’Aula durante gli interventi in memoria dell’ex presidente del Consiglio. Le brigate urlate da Grillo ecco da chi sono rappresentate nel Lazio!”

Così in un tweet Laura Corrotti, consigliere regionale Fratelli d’Italia.