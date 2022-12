Lazio. Conte candida Donatella Bianchi. “Incarna perfettamente i valori del M5S”. Chiusa alleanza con il Pd

- Advertisement -

AgenPress – L’ex presidente Wwf Donatella Bianchi è candidata del M5s alla Regione Lazio. Lo annuncia lo stesso leader 5S in un’intervista all’ Avvenire. Donatella Bianchi, dice, “incarna perfettamente i valori del Movimento, rappresenta al meglio il nostro programma politico, sociale ed ambientale ed è un nome condiviso con le altre forze politiche, sociali e civiche con cui stiamo condividendo il percorso, a partire da Coordinamento 2050”. Chiusa l’alleanza regionale con i dem del territorio: “Nel Lazio D’Amato è stato punto di caduta del Pd dopo guerra interna tra correnti e capibastone”.

Donatella Bianchi era stata nominata nel 2019 presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre d’intesa con il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti dall’allora ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Spezzina, conduttrice della trasmissione Linea Blu su Rai1, Bianchi in questi primi tre anni di presidenza del Parco in provincia della Spezia si è occupata tra le altre cose della questione della gestione dei flussi, oltre 3 milioni ogni anno, coniugandoli alla sostenibilità.

“La scelta di Donatella Bianchi come candidata alle elezioni regionali del Lazio garantisce la qualità ricercata dal Movimento 5 Stelle e il pieno impegno a favore di quelle battaglie per il sociale e per l’ambiente essenziali per far ripartire la Regione”, affermano in una nota i parlamentari M5S eletti nelle circoscrizioni laziali Francesco Silvestri, Alessandra Maiorino, Alfonso Colucci, Ilaria Fontana e Stefano Patuanelli.

“Come abbiamo detto in queste settimane per noi quel che conta sono i programmi e le idee, e Donatella Bianchi è l’interprete giusto per vincere questa importante competizione elettorale. Altri partiti hanno scelto nomi che tenessero conto di equilibri interni e logiche di spartizione, noi, in maniera coerente con la nostra storia, abbiamo messo davanti i bisogni e i desideri dei cittadini laziali. Iniziamo questa campagna elettorale con grande entusiasmo, certi di aver fatto una scelta di valore”.