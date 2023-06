L’Australia fornirà più veicoli blindati all’Ucraina

- Advertisement -

AgenPress. Il governo australiano fornirà un nuovo pacchetto di 110 milioni di dollari australiani (73,5 milioni di dollari) all’Ucraina, inclusi 70 veicoli militari per difendersi dall’invasione della Russia, ha detto oggi il primo ministro Anthony Albanese.

I nuovi impegni portano il contributo totale dell’Australia per l’Ucraina a 790 milioni di dollari australiani, inclusi 610 milioni in sostegno militare, dall’inizio del conflitto nel febbraio 2022.

Questo ulteriore sostegno farà davvero la differenza, aiutando il popolo ucraino che continua a mostrare grande coraggio di fronte alla guerra illegale, non provocata e immorale della Russia.

Per sostenere l’economia e il commercio dell’Ucraina, Albanese ha affermato che l’Australia estenderà anche l’accesso duty-free per le merci importate dall’Ucraina per altri 12 mesi.