AgenPress. L’attuale influenza aviaria colpisce l’Europa in modo sempre più epidemico. E la piu’ grande avvenuta in Europa. I dati provengono dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) e dall’Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie).

L’estensione geografica dell’epidemia e’ senza precedenti, dalle isole Svalbard al Portogallo meridionale e dall’est all’Ucraina, colpendo 37 paesi europei.

L’Italia è il secondo Paese per numero di focolai negli allevamenti (317) dopo la Francia (1.383).

I riferimenti epidemiologici dell’UE mostrano un totale di 2.467 focolai nel pollame, 48 milioni di volatili abbattuti negli stabilimenti colpiti, 187 rilevamenti in uccelli in cattivita’ e 3.573 eventi Hpai negli uccelli selvatici.

Il rischio di trasmissione all’uomo esiste, ma è classificato dalle agenzie Ue a livello basso, e da basso a medio per i soggetti esposti per motivi professionali.