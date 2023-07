L’attore Kevin Spacey assolto dall’accusa di molestie sessuali

- Advertisement -

AgenPress. L’attore Kevin Spacey è scoppiato in lacrime dopo l’assoluzione da parte della giuria londinese che lo ha dichiarato non colpevole per aver compiuto molestie sessuali su quattro uomini.

Il tribunale lo ha assolto da nove capi di imputazione commessi tra il 2004 e il 2013, quando lavorava al teatro Old Vic di Londra.

Spacey ha dichiarato che c’è stata fretta nel mondo dello spettacolo a giudicarmi: “Ho perso il lavoro, ho perso la mia reputazione, ho perso tutto, in una questione di giorni“. Sono stato escluso dalla fiction televisiva “House of Cards” e rimosso dal film “All the Money in the World” dopo che le accuse sono venute alla luce”.

L’avvocato di Spacey, Patrick Gibbs, ha detto che non è un crimine amare il sesso o fare sesso occasionale anche se sei una persona famosa e che “non è un crimine fare sesso con qualcuno dello stesso sesso, perché è il 2023, non il 1823“.