L’Associazione Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia festeggia il 75° anniversario all’insegna dei valori dello sport

AgenPress. L’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia (ANAOAI) compie 75 anni e ha iniziato i festeggiamenti esaltando i valori di solidarietà, amicizia, abbattimento delle barriere fisiche, psicologiche e culturali in nome della vera integrazione.

Sono questi i valori della maglia Azzurra promossi dall’ANAOAI, in collaborazione con l’Intergruppo Parlamentare nella Sala Zuccari del Senato, nel corso della presentazione dei tre nuovi progetti.

L’evento è stato moderato magistralmente dal benemerito della Repubblica e dello sport Azzurro Federico Serra Segretario Generale Health City Institute e C14+, Capo Segreteria Tecnica Intergruppo parlamentare “Qualità di vita nelle città”

Oltre alla presidente Nazionale dell’Associazione Novella Calligaris sono intervenuti tra gli altri la Senatrice Roberta Sbrollini, l’Onorevole Roberto Pella, la Senatrice Giusy Versace atleta olimpica iscritta alla sezione romana dell’ANAOAI, il presidente del CONI Giovanni Malagò, il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli, Daniele Frongia capo di gabinetto del Ministro dello Sport Andrea Abodi, l’olimpionico Daniele Masala, il presidente della sezione romana ANAOAI Prefetto Francesco Tagliente e tanti altri vertici del mondo dello sport.

Il progetto si articola in tre distinti momenti e prevede: una staffetta da Cortina a Milano con 12 percorsi a tappe, che saranno effettuate a piedi, di corsa, in bicicletta o mountain bike, handbike, tride bike, trike e carrozzine, così da poter coinvolgere il maggior numero di atleti, cosiddetti normodotati e diversamente abili; una traversata a nuoto dello Stretto di Messina per simboleggiare l’annulliamo delle distanze e una Mostra fotografica itinerante sulla Maglia Azzurra con tutte le sfumature dell’Azzurro. Tutte le informazioni di dettaglio sono riportate sul sito dell’associazione

La Presidente nazionale dell’ANAOAI Novella Calligaris ha chiuso l’evento affermando che “Azzurri si è per sempre e noi abbiamo il piacere e il dovere di essere al servizio dello sport“.