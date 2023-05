L’Arabia Saudita si dichiara neutrale nel conflitto tra Russia e Ucraina. Si lavora per incontro Zelensky e Modi

- Advertisement -

AgenPress – L’Arabia Saudita ha dichiarato di essere ufficialmente neutrale nel conflitto tra Russia e Ucraina. Lo ha reso noto il suo ministro degli Esteri nel giorno in cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha visitato Gedda per parlare alla Lega Araba. Lo riporta il Guardian, precisando che la decisione saudita potrebbe essere un esito positivo per Zelensky, dopo che lo scorso anno i rapporti tra Russia e Arabia Saudita sembravano essere ai massimi storici. A settembre Riad ha negoziato il rilascio dei prigionieri catturati durante i combattimenti in Ucraina.

Diplomatici indiani e ucraini stanno lavorando ad un incontro tra il premier Narendra Modi e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Hiroshima, a margine del G7, scrive l’agenzia di stampa indiana Pti. Si tratterebbe del primo incontro tra i due leader dall’inizio della guerra in Ucraina. Da allora i due hanno avuto ripetuti colloqui telefonici: in quello dello scorso 4 ottobre, Modi disse a Zelensky che “la crisi non può avere nessuna soluzione militare e che l’India è pronta a contribuire a tutti gli sforzi per la pace”.

Per il premier indiano, partito da New Delhi questa mattina per partecipare a tre incontri del G7, quella giapponese è la prima tappa di un viaggio che toccherà tre paesi: dopo il Giappone andrà in Papua Nuova Guinea e in Australia.