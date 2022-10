Landini: “Giudichiamo governi da ciò che fanno no da composizione”

AgenPress. “Da quando sono segretario della Cgil ho avuto a che fare con tre diversi governi, questo sarà il quarto. Se Meloni dichiara che coinvolgerà i corpi intermedi sono contento”.

Lo ha detto il segretario Cgil Maurizio Landini ospite de La 7 a Tagadà. “Non giudichiamo i governi da chi sono composti ma da quello che fanno”.

“Esito elezioni un terremoto politico”

“Credo che le elezioni politiche del 25 settembre siano state un terremoto politico”. “Sono state un terremoto non solo perché ha vinto la destra unita, e questo dovrebbe farci riflettere sull’attuale legge elettorale ma perchè quasi il 40% dei cittadini ha deciso di non andare a votare. E da una prima analisi sono stati proprio quelli che stanno peggio che non sono andati a votare”.