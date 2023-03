L’ANCRI di Nardò impegnata a far conoscere come si esegue l’Inno nazionale

- Advertisement -

AgenPress. “L’inno svelato” è il titolo della lezione-spettacolo, supportata da immagini video e brani musicali, che il prof. Michele D’Andrea, socio onorario dell’Associazione Nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (ANCRI), già Consigliere della Presidenza della Repubblica, esperto di storia, musica e nel settore della comunicazione istituzionale, ha tenuto il 23 marzo al Teatro Comunale di Nardò.

E’ stata una “passeggiata” a ritroso nel tempo, tra le pieghe della storia ufficiale, con al centro della narrazione dell’Inno di Mameli, attorno al quale ruotano curiosità ed aneddoti che ne hanno accompagnato la nascita, il successo, il significato e l’attuale percezione.

Dopo l’esordio al Quirinale nel corso del settennato del Presidente Ciampi (visto da più di 10.000 studenti partecipanti al “Progetto Giovani”), la lezione spettacolo del Prof D’Andrea – filo conduttore degli eventi organizzati dall’ANCRI per la promozione del rispetto del decoro e della dignità dei simboli della repubblica – è stata replicata in alcune università, nei conservatori, nelle scuole, nei comuni, nelle biblioteche, nei circoli culturali, nei teatri, negli istituti militari.

L’evento è stato organizzato dalla Sezione territoriale ANCRI di Nardò, nell’ambito delle celebrazioni della ricorrenza del 75° anniversario della promulgazione della Costituzione italiana, promosse dalla presidente Nazionale Tommaso Bove che hanno interessato tutto in territorio nazionale con eventi organizzati dai presidenti delle sezioni ANCRI di Rovigo, Dina Maragno; di Taranto Angelo Centanni; di Ferrara, Stefano Orlandini; di Lodi, Loris Lombroni; di Massa Carrara, Renato Musetti; di BAT Cosimo Sciannamea; di Cartania, Giuseppe Adernò; di Pescara, Anna Maria Di Rita; di Palermo, Manlio Corselli; di Vibo Valentia, Gaetano Paduano; di Foggia, Aurelio Vietri e del Delegato nazionale alle “Neuroscienze per il benessere delle future generazioni” Pietro Pietrini gia Rettore Scuola IMT Alti Studi Lucca. L’Ultimo degli eventi celebrativi è in programma a Brindisi sul tema “Valori costituzionali e future generazioni” organizzato per il 31 marzo dal presidente sezionale ANCRI Mario Scivales.

L’iniziativa pugliese, patrocinata dal Comune di Nardò – aperta alla cittadinanza con ingresso libero – è stata rivolta soprattutto agli studenti delle classi dell’ultimo triennio delle Scuole Secondarie Superiori della città.

Dopo i saluti introduttivi del Presidente sezionale dell’ANCRI Dario Giannuzzi, sono intervenuti, il vicepresidente del Consiglio regionale Cristian Casili, il viceprefetto vicario Antonio Giaccari, il Vescovo di Nardò Fernando Tarcisio Filograna, il Procuratore aggiunto della Repubblica di Lecce Elsa Valeria Mignone, l’Assessore all’Ambiente, Cultura, Pubblica Istruzione e Formazione, Musei, Biblioteche, Teatro Comunale Giulia Puglia, il presidente della Consulta provinciale degli studenti di Lecce Carlo Maria Pagliula, il dirigente Ufficio scolastico provinciale Lecce Vincenzo Melilli, Consigliere nazionale ANCRI con funzione di referente regionale Puglia Aurelio Vietri.

Presenti i consiglieri sezionali ANCRI, Mino Zaga, Giovanni Potenza, Rocca Verardo e Alessandro Della Motta e gli altri associati alla Sezione di Nardò.

Come sempre accade per le lezioni-spettacolo di Michele D’Andrea è finita con ripetuti applausi e con l’immancabile standing ovation.