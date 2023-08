Lampedusa. Nell’hotpost oltre 4200 migranti. Previsti i trasferimenti. Urso, l’Europa ci aiuti

- Advertisement -

AgenPress – Sono 4.267 i migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa dove, durante la notte, ci sono stati 4 sbarchi.

“La situazione a Lampedusa è sotto gli occhi di tutti ma deve essere l’Europa a dare una mano a noi italiani per potere gestire al meglio questo fenomeno”, ha detto il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso dopo la sua visita all’interno del centro di accoglienza hot spot di contrada Imbriacola. “La situazione qui è insostenibile e bisogna trovare delle soluzioni affinché possa essere da una parte ridimensionato e dall’altra continuare a rafforzare il dispositivo che è stato posto in essere fino a questo momento”.

Per oggi, la Prefettura di Agrigento ha disposto il trasferimento di 690 ospiti della struttura di primissima accoglienza: 550, a metà mattinata, verranno scortati dalla polizia al porto dove saranno imbarcati sul traghetto di linea Galaxy che giungerà in serata a Porto Empedocle. Fra il pomeriggio e la serata altri 140 migranti verranno accompagnati all’aeroporto: 70, con scorta dei carabinieri, verranno trasferiti, con aereo militare, a Pratica di Mare e altrettanti a Pisa. Ieri, dall’hotspot sono stati trasferiti complessivamente 1.061 persone a Porto Empedocle, Augusta e Comiso.