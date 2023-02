L’Afghanistan è al 150° posto nell’indice di percezione della corruzione, diminuita rispetto al 2021

- Advertisement -

AgenPress – In un recente rapporto pubblicato da Transparency International, l’Afghanistan si è classificato al 150° posto nell’indice di percezione della corruzione (CPI) nel 2022 su 180 paesi.

Secondo il rapporto, l’Afghanistan è salito di 24 posizioni rispetto al 2021, quando il Paese era al 174° posto su 180 Paesi.

La Somalia è stata classificata come la nazione più corrotta del mondo.

Il rapporto afferma che i paesi con istituzioni forti e democrazie ben funzionanti si trovano spesso in cima all’indice. La Danimarca è al primo posto, mentre Finlandia e Nuova Zelanda sono al secondo posto.

“Quando il loro lavoro è nel governo, non pagano tangenti per svolgere quel lavoro. Inoltre, l’uso personale delle risorse del governo da parte dei funzionari del governo è diminuito, così come la nomina di parenti e amici”, ha affermato Maiwand Rohani, un esperto nella governance e nella lotta alla corruzione.

“Uno dei motivi principali ed essenziali per cui la corruzione è diminuita in Afghanistan è perché, a differenza dell’amministrazione della repubblica, i funzionari di basso rango non pagano soldi ai funzionari governativi di livello superiore”, ha affermato Hamid Azizi, analista politico.

Alcuni residenti di Kabul nel frattempo hanno affermato che sebbene la corruzione nelle istituzioni governative sia diminuita rispetto agli anni passati, c’è ancora corruzione in alcune istituzioni governative.

“Rispetto al passato, la corruzione è diminuita. C’era molta corruzione in passato. Anche se prima c’erano molte strutture, da allora il numero è diminuito. Ora, non c’è convenienza, ad esempio, nella richiesta del passaporto procedura”, ha detto a TOLOnews un residente di Kabul, Abdul Hamid Karimi.

“Le assunzioni non dovrebbero basarsi su connessioni personali; piuttosto, dovrebbe essere fatto sulla base delle capacità e delle capacità”, ha affermato Sayed Adel Shah Baqiri, un altro residente di Kabul.

Tuttavia, l’Emirato islamico definisce “ingiusto e inaffidabile” il rapporto di Transparency International sul tema della corruzione in Afghanistan.

“Giudicano a distanza, forse dipendono da voci, non fanno ricerche accurate e non indagano a fondo sulla questione, quindi le loro cifre e i loro calcoli sono poco credibili”, ha detto Zabiullah Mujahid, portavoce dell’Emirato islamico.