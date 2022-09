La Uefa conferma l’esclusione della Russia da EURO 2024. Si svolgerà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024

AgenPress – La UEFA, l’organo di governo del calcio europeo, ha confermato martedì che la Russia non sarebbe stata inclusa nel sorteggio per le qualificazioni maschili a Euro 2024 dopo una riunione del proprio comitato esecutivo.

Un comunicato stampa UEFA afferma che “tutte le squadre russe sono attualmente sospese a seguito della decisione del Comitato Esecutivo UEFA del 28 febbraio 2022, ulteriormente confermata dalla Corte Arbitrale dello Sport il 15 luglio 2022.

“La Russia non è quindi inclusa nel sorteggio delle qualificazioni ai Campionati Europei di calcio UEFA 2022-24”.

Il comitato esecutivo si è riunito a Hvar, in Croazia, per approvare la procedura per il prossimo sorteggio di qualificazione a Euro 2024.

Il sorteggio si svolgerà il 9 ottobre a Francoforte e includerà 53 federazioni nazionali.

Euro 2024 si svolgerà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024.