La Turchia al voto. Erdogan in bilico

AgenPress. I turchi stanno votando in una delle elezioni più importanti nei 100 anni di storia della Turchia moderna, che potrebbe spodestare il presidente Tayyip Erdogan e fermare il percorso sempre più autoritario del suo governo o inaugurare un terzo decennio del suo governo.

Il voto deciderà non solo chi guida la Turchia, un paese membro della NATO di 85 milioni di abitanti, ma anche come è governata, dove è diretta la sua economia in mezzo a una profonda crisi del costo della vita.

I sondaggi di opinione hanno dato al principale sfidante di Erdogan, Kemal Kilicdaroglu, un leggero vantaggio, con due sondaggi che lo mostrano al di sopra della soglia del 50% necessaria per vincere. Se nessuno dei due avrà più del 50% dei voti, si terrà il ballottaggio il 28 maggio.