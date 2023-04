La Serbia smentisce le notizie sulla sua fornitura di armi all’Ucraina

- Advertisement -

AgenPress. Il ministro della Difesa serbo Milos Vucevic ha smentito le recenti notizie dei media secondo cui il suo paese avrebbe fornito all’Ucraina armi letali.

“È stata pubblicata un’altra bugia secondo cui la Serbia sta vendendo armi all’Ucraina. L’obiettivo è ovvio per qualcuno: destabilizzare il nostro paese e coinvolgerlo in un conflitto a cui non vogliamo partecipare”.

“Se le compagnie private acquistano armi nei mercati di stati terzi e poi le vendono ad altre compagnie in altri paesi, questo non è un problema per la Serbia, questo è commercio internazionale”.

Il governo serbo rivendica la sua neutralità nella guerra della Russia contro l’Ucraina e rimane l’unico paese europeo che si è rifiutato di imporre sanzioni a Mosca per la sua invasione. Serbia e Russia hanno una lunga storia di stretti legami, ma questa non è la prima volta che le tensioni sono aumentate tra i due paesi a causa della guerra in Ucraina.

Il 17 gennaio, il presidente serbo ha chiesto alla Russia di interrompere il reclutamento di mercenari in Serbia per la guerra in Ucraina.