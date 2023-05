“La Russia sarà liberata dalla tirannia di Putin”. Volontari russi rivendicano attacco a Belgorod

- Advertisement -

AgenPress – Un gruppo di cittadini russi anti-Putin, allineati con l’esercito ucraino, ha rivendicato la responsabilità di un attacco a Belgorod, poiché Mosca ha affermato di combattere un gruppo di sabotatori nella regione sud-occidentale.

In un post su Telegram, i gruppi che si fanno chiamare “Legione della libertà della Russia” e “Corpo dei volontari russi” hanno affermato di aver “liberato” un insediamento nella regione di Belgorod. Ha detto di aver “completamente liberato l’insediamento di Kozinka della regione di Belgorod” mentre “i primi gruppi sono entrati a Grayvoron”.

Un funzionario ucraino ha riconosciuto che le unità avevano effettuato un’operazione nell’area, ma ha insistito sul fatto che stavano agendo in modo indipendente. “Possiamo confermare che questa operazione è stata eseguita da cittadini russi”, ha detto Andriy Yusov, un rappresentante dell’agenzia di intelligence della difesa ucraina.

Come dice “Caesar” in una dichiarazione video che ha registrato con i suoi compagni prima di unirsi a un raid transfrontaliero nella sua madrepatria: “La Russia sarà libera”.

Il gruppo conta alcune centinaia di irriducibili volontari russi che combattono contro il proprio popolo come parte delle forze armate ucraine. Cesare è un ex insegnante, padre e moglie che vive a Kiev. L’anno scorso ha detto ai media di aver dedicato la sua vita a rovesciare il presidente russo Vladimir Putin e a marciare sulla Piazza Rossa e sul Cremlino stesso.

Cesare è un membro devoto della Chiesa ortodossa ed è nostalgico dell’era zarista che ha preceduto l’Unione Sovietica. La sua unità è ben equipaggiata con moderni veicoli corazzati, mirini e armi automatiche di ultima generazione.

Precedentemente impegnata in aspri combattimenti a sud di Bakhmut, la Legione Libertà per la Russia ora afferma di aver attraversato la Russia stessa e, dal tardo pomeriggio di lunedì, stava continuando le operazioni di combattimento contro le forze russe nelle aree vicine alla frontiera.

In un post su Telegram, il gruppo ha affermato di aver “liberato” un insediamento nella regione russa di Belgorod.

I funzionari ucraini hanno riconosciuto che l’unità è entrata in Russia, ma insistono sul fatto che i membri della legione operavano in modo indipendente come “cittadini russi”.

Il media statale TASS ha citato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov che ha affermato che le forze russe stavano lavorando per respingere il “gruppo di sabotaggio e ricognizione” che era entrato nella regione di Belgorod al confine con l’Ucraina.

Il governatore regionale Vyacheslav Gladkov ha dichiarato su Telegram: “Le forze armate della Federazione Russa, insieme al servizio di frontiera, alla Guardia nazionale e all’FSB, stanno adottando le misure necessarie per eliminare il nemico”.

Aleksey Baranovsky, un rappresentante del Centro politico di opposizione armata russa con sede a Kiev – l’ala politica della Legione della Libertà della Russia – ha detto alla Galileus Web che l’operazione è iniziata ieri sera e che i combattimenti sono “in corso”. Non ha specificato il numero di combattenti che hanno attraversato il confine con la Russia.

Baranovsky ha detto che il gruppo voleva “liberare la nostra patria dalla tirannia di Putin”.

Vyacheslav Gladkov ha detto che le forze sono entrate nel territorio del distretto di Graivoronsky, che confina con l’Ucraina.

“Le forze armate della Federazione Russa, insieme al servizio di frontiera, alla Guardia Nazionale e all’FSB (il servizio di sicurezza russo), stanno prendendo le misure necessarie per eliminare il nemico”, ha detto Gladkov.

Andriy Yusov, un rappresentante dell’agenzia di intelligence della difesa ucraina, ha dichiarato ai media: “Possiamo confermare che questa operazione è stata eseguita da cittadini russi. Queste azioni sono la conseguenza dell’intensificarsi degli attacchi transfrontalieri russi, che hanno provocato vittime e distruzione”.

Yusov ha detto che le unità che avevano attraversato il confine erano “parte delle forze di difesa e di sicurezza” in Ucraina, ma ha detto: “In Russia agiscono come entità indipendenti”.

