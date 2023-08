La Russia ha subito il più grande attacco di droni ucraini sul suo territorio da inizio guerra

- Advertisement -

AgenPress – La Russia ha assistito al più significativo attacco di droni sul suo territorio dall’inizio della guerra nel febbraio 2022, causando chiusure di aeroporti e ritardi dei voli in tutto il paese.

Mercoledì 30 agosto diverse regioni, tra cui Mosca, Oryol, Ryazan, Bryansk, Kaluga e Pskov, sono state prese di mira dai droni, sebbene le autorità russe non abbiano riportato vittime e affermino di aver sventato quasi tutti gli attacchi.

Le forze di difesa aerea russe hanno affermato di aver intercettato un drone diretto a Mosca nel distretto di Ruza, nella regione di Mosca, ha detto mercoledì mattina il sindaco di Mosca Sergey Sobyanin.

In risposta alla situazione di sicurezza, tutti e quattro gli aeroporti di Mosca hanno temporaneamente sospeso le operazioni di volo. Secondo Sobyanin non ci sono state vittime né danni segnalati in quel momento.

Il ministero della Difesa russo ha affermato che le sue forze hanno intercettato tre droni di tipo aereo ucraino sulla regione di Bryansk che hanno danneggiato un edificio amministrativo, mentre anche un altro veicolo aereo senza pilota (UAV) sulla regione di Oryol è stato bloccato.

Il MOD ha anche affermato di aver abbattuto un UAV sulla regione di Kaluga, contrastando altri due attacchi nella regione di Ryazan. Le autorità locali hanno confermato gli attacchi affermando che non ci sono notizie immediate di vittime.

A Pskov, circa 600 km (370 miglia) a nord dell’Ucraina, i droni hanno anche attaccato un aeroporto martedì notte tardi, causando danni a quattro aerei militari IL-76 e portando alla cancellazione di tutti i voli. A seguito dell’attacco è scoppiato un incendio all’aeroporto.

Il governatore della regione di Pskov, Mikhail Vedernikov, ha affermato che tutti i voli rimarranno cancellati fino a giovedì, “per chiarire la natura del possibile danno alla pista”.