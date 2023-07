La Russia chiede il rilascio del religioso ortodosso detenuto in Ucraina

- Advertisement -

AgenPress. La Russia ha chiesto l’immediato rilascio di un alto religioso ortodosso detenuto a Kiev perché sospettato di infiammare l’odio religioso e giustificare l’invasione russa dell’Ucraina.

Un tribunale di Kiev ha ordinato venerdì la detenzione preventiva per il metropolita Pavlo, una figura di spicco della Chiesa ortodossa ucraina che era agli arresti domiciliari da aprile.

“Chiediamo il rigoroso rispetto da parte del regime di Kiev dei suoi obblighi legali internazionali, l’immediato rilascio del metropolita Pavlo, che soffre di una grave malattia, e la fornitura di cure mediche adeguate per lui”, ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.

L’Ucraina ha represso la Chiesa ortodossa ucraina legata a Mosca, sostenendo che è filo-russa e collabora con Mosca. La chiesa nega e afferma di aver tagliato tutti i legami con Mosca lo scorso anno, ma molte delle sue chiese sono state perquisite e dozzine di sacerdoti sono stati accusati.

Il servizio di sicurezza ucraino ha dichiarato di aver informato Pavlo di nuove accuse in relazione a un’intervista rilasciata ai media in cui avrebbe negato l’esistenza dell’Ucraina come stato sovrano.

Il patriarca Kirill, capo della Chiesa ortodossa russa, ha fatto appello a papa Francesco, al capo delle Nazioni Unite e ad altre figure religiose e politiche affinché mostrino sostegno al religioso detenuto.