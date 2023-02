La Romania smentisce che il missile russo abbia attraversato lo spazio aereo rumeno

- Advertisement -

AgenPress – Le autorità rumene hanno smentito il suggerimento dell’Ucraina secondo cui venerdì un missile russo ha attraversato lo spazio aereo del paese membro della NATO.

A seguito di un commento del massimo generale ucraino, il ministero della Difesa rumeno ha dichiarato in una dichiarazione che i suoi aerei da combattimento e il radar che traccia il missile hanno mostrato che non si è avvicinato di 35 chilometri (più di 21 miglia) al confine con la Romania.

Il generale Valeriy Zaluzhnyi, comandante in capo delle forze armate ucraine, ha affermato su Telegram venerdì mattina che due missili da crociera russi hanno attraversato lo spazio aereo rumeno intorno alle 10:33 ora locale (3:33 ET). Tale affermazione è stata ripresa più tardi nel corso della giornata dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un video pubblicato sul suo canale ufficiale di Telegram.

Le autorità rumene hanno affermato venerdì che non c’era verità in tale affermazione.

Due aerei da combattimento MiG-21 rumeni impegnati in una missione di polizia aerea di routine sono stati dirottati alle 10:38 ora locale (3:38 ET) per monitorare un missile russo lanciato da una nave nel Mar Nero, vicino alla Crimea, secondo il ministero della Difesa rumeno. disse.

“La distanza più breve dai confini rumeni raggiunta dall’obiettivo è stata di 35 chilometri (più di 21 miglia)”, ha detto il ministro della Difesa Angel Tîlvar, aggiungendo che “non c’era motivo di preoccupazione”.