AgenPress. La nipote e avvocato del boss Matteo Messina Denaro, Lorenza Guttadauro, non difenderà lo zio nel processo che si terrà domani in Corte d’Assise d’Appello, a Caltanissetta.

In primo grado Matteo Messina Denaro, imputato per le stragi di Capaci e via D’Amelio è stato condannato all’ergastolo.

L’avvocato Lorenza Guttadauro ha rinunciato al mandato perché non ha avuto il tempo di preparare l’arringa difensiva.