La Nato vuole armare i confini con la Russia. Impedire che la guerra si espanda oltre l’Ucraina

AgenPress – Nei prossimi mesi, l’alleanza accelererà gli sforzi per accumulare attrezzature lungo il confine orientale dell’alleanza e designerà decine di migliaia di forze che possono correre in aiuto degli alleati con breve preavviso, una mossa intesa a impedire alla Russia di espandere la sua guerra oltre l’Ucraina.

E’ quanto scrive Politico Europe spiegando che in primavera saranno presentati “piani di difesa regionali aggiornati.

Affinché ciò accada, tuttavia, la NATO deve convincere i singoli paesi a contribuire con vari elementi: soldati, addestramento, migliori infrastrutture e, soprattutto, grandi quantità di costose armi, equipaggiamento e munizioni.

Con i paesi già preoccupati per le proprie scorte di munizioni e l’Ucraina che ha urgente bisogno di più proiettili e armi dagli alleati, c’è il rischio che non tutti gli alleati della NATO manterranno le loro promesse di contribuire ai nuovi piani dell’alleanza.

“Se non c’è qualcuno che ospita il potluck e dice a tutti cosa portare, allora tutti porterebbero patatine perché le patatine sono economiche, facili da ottenere”, ha detto James J. Townsend Jr., un ex vice segretario alla difesa degli Stati Uniti per l’Europa e la politica della NATO.

“Le nazioni”, ha aggiunto, “preferirebbero portare le patatine”.

È una sfida che la NATO ha affrontato in passato e che gli esperti temono possa diventare un problema persistente per l’alleanza occidentale mentre la guerra della Russia si trascina nel secondo anno. Mentre gli Stati Uniti e l’UE stanno pianificando di procurarsi più armi – velocemente – il processo di rifornimento richiederà inevitabilmente tempo.

Ciò potrebbe scontrarsi con le aspirazioni della NATO. I leader militari questa primavera presenteranno piani di difesa regionali aggiornati destinati a contribuire a ridefinire il modo in cui l’alleanza protegge il suo miliardo di cittadini.

I numeri saranno grandi, con i funzionari che lanciano l’idea di un massimo di 300.000 forze NATO necessarie per far funzionare il nuovo modello. Ciò significa un sacco di coordinamento e persuasione.

Esistono diversi livelli di “prontezza”.

Il primo livello – che può consistere in circa 100.000 soldati pronti a muoversi entro 10 giorni – potrebbe essere prelevato da Polonia, Norvegia e Stati baltici (Estonia, Lettonia e Lituania), ha affermato Heinrich Brauß, ex segretario generale della NATO per la politica di difesa e la pianificazione delle forze. Può anche includere gruppi tattici multinazionali che l’alleanza ha già costituito sul fianco orientale.

Un secondo livello di truppe sosterrebbe quindi quei soldati, pronti a schierarsi da paesi come la Germania tra 10 e 30 giorni.

Ma il processo potrebbe diventare complicato. Perché? Perché spostarsi così velocemente, anche in un mese, richiede molte persone, attrezzature e formazione e molti soldi.

Alcuni militari dovranno intensificare i loro sforzi di reclutamento. Molti alleati dovranno aumentare le spese per la difesa. E tutti dovranno acquistare più armi, munizioni ed equipaggiamento.

“Abbiamo cercato di accumulare munizioni a buon mercato… è solo grossolanamente inadeguato”, ha detto Stacie Pettyjohn, direttore del programma di difesa presso il Center for a New American Security. “Penso che i problemi che i nostri alleati hanno nella NATO siano ancora più acuti perché molti di loro spesso fanno affidamento sugli Stati Uniti come una sorta di sostegno”.

Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg, nel frattempo, ha ripetutamente affermato che gli alleati hanno intensificato il lavoro sulla produzione negli ultimi mesi e che l’alleanza sta lavorando a nuovi requisiti per le scorte di munizioni.