La maggioranza assoluta dei cittadini considera l’Ucraina un paese di successo

- Advertisement -

AgenPress – Oltre l’80% degli ucraini considera l’Ucraina un paese di successo: il 42% – decisamente così, il 40% – piuttosto.

Lo ha detto Oleksiy Antypovych, direttore del Gruppo sociologico “Rating”, durante la presentazione della ricerca “Resilienza durante la guerra e nel dopoguerra: su cosa si basano gli ucraini”, riferisce un corrispondente di Ukrinform.

Allo stesso tempo, il 16% afferma che l’Ucraina non ha successo: il 12% – piuttosto no, il 4% – per niente.

Secondo gli ucraini, i principali segni di un paese di successo sono esercito forte (56%), economia sviluppata (35%), stato di diritto (34%), unità della società (34%), protezione sociale dei cittadini (19%) , autorità internazionale (19%), scienza e tecnologia moderne (16%), stabilità politica (16%), società egualitaria (15%), istituzioni democratiche forti (14%), idea nazionale (11%).

Inoltre, secondo i risultati del sondaggio, il 77% degli intervistati ritiene che le direzioni prioritarie dello sviluppo dello stato dopo la guerra dovrebbero essere la difesa dello stato: industria militare, rafforzamento dei confini, riforma dell’esercito. Inoltre, il 70% ha definito prioritaria la protezione sociale della popolazione: aumento salari/pensioni, accesso all’assistenza sanitaria, assistenza materiale ai poveri; 44% – innovazioni nello stato: nuove tecnologie, risparmio energetico, scienza e istruzione.

La ricerca è stata condotta dal Gruppo Sociologico “Rating” per conto della Piattaforma Nazionale per la Resilienza e la Coesione Sociale nei giorni 6-11 giugno mediante interviste telefoniche assistite da computer (CATI) tra la popolazione dell’Ucraina di età superiore ai 18 anni nell’intero territorio ad eccezione della Crimea e del Donbas temporaneamente occupati. Sono stati intervistati in totale 1.200 intervistati.