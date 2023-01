La Germania consegnerà 40 veicoli corazzati Marder all’Ucraina. Zelensky ringrazia Olaf Scholz

- Advertisement -

AgenPress – La Germania consegnerà circa 40 veicoli da combattimento della fanteria Marder all’Ucraina nei primi tre mesi del nuovo anno, ha detto venerdì il portavoce del governo Steffen Hebestreit.

”Vogliamo equipaggiare un battaglione. Un battaglione è composto da circa 40 veicoli (da combattimento della fanteria Marder), a seconda del loro design. Abbiamo in programma di consegnare 40 Marder all’Ucraina nel primo trimestre”, ha detto Hebestreit.

Oltre ai veicoli corazzati da combattimento della fanteria Marder, la Germania ha anche promesso di fornire all’Ucraina un sistema missilistico antiaereo Patriot dalle scorte dell’esercito, anch’esso da consegnare all’Ucraina nel primo trimestre del 2023, ha affermato Hebestreit.

Il Marder è progettato per spostare i soldati sul campo di battaglia. È stato utilizzato dall’esercito tedesco dall’inizio degli anni ’70 ma continuamente aggiornato. L’esercito è in procinto di eliminarlo gradualmente, ma centinaia sono ancora in servizio.

L’addestramento sul veicolo Marder si svolgerà sul suolo tedesco, ha detto Hebestreit, aggiungendo che durerà circa otto settimane.

Hebestreit ha affermato che gli Stati Uniti addestreranno anche ucraini sul suo veicolo da combattimento di fanteria Bradley , ma ha aggiunto che non è ancora noto se l’addestramento avrà luogo negli Stati Uniti o in Germania.

Lo stesso Zelensky ha fatto sapere a mezzo Twitter di aver avuto un colloquio telefonico con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. L’ho ringraziato per l’importante pacchetto di aiuti per la difesa, che comprende decine di veicoli Marder e il sistema missilistico Patriot. Abbiamo discusso di come sviluppare ulteriormente la cooperazione per rafforzare l’esercito ucraino”.