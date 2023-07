La Fortitudo reagisce e toglie al Parma Clima la gioia della tripletta

- Advertisement -

AgenPress. Hotsand Macerata vince con largo vantaggio e si toglie dalla testa la serata di venerdì. Il Nettuno 1945 si impone in gara 3 contro il Comcor Modena e Bologna porta a casa la prima vittoria della serie contro il Parma Clima. L’unica tripletta del weekend è del San Marino.

In gara 3 Hotsand Macerata travolge i New Black Panthers. Bastano due riprese da 6 punti, quarto e quinto inning, al lineup marchigiano, sostenuto dall’egregio lavoro di Correa e Morresi sul monte di lancio, per mettersi in tasca la seconda vittoria del weekend (0-13) e lasciarsi alle spalle la sconfitta di venerdì sera.

Il San Marino riesce a centrare l’unica tripletta di questo weekend di poule scudetto contro i toscani del Big Mat Grosseto. La formazione di casa chiude la partita segnando due punti al terzo inning, uno al quarto e altri due al quinto, portando il risultato sullo 0-5, e subendo solo 2 battute valide durante tutto il corso dell’incontro, grazie alla convincente prestazione di Quevedo sul monte, sostituito al sesto inning da un impeccabile Baez.

A Modena il Nettuno 1945 si aggiudica il secondo incontro di un’avvincente serie contro il Comcor Modena. Segna per prima la formazione laziale a inizio gara, recuperata e superata al terzo inning riesce a ritornare in vantaggio al quarto, aiutata da qualche imprecisione di troppo della difesa di casa. Tenuto a secco l’attacco modenese alla quinta e sesta ripresa la formazione di De Franceschi segna altri 4 punti sul finale di gara andando a legittimare una meritata vittoria (8-2).

In gara 3 l’Unipolsai Bologna batte il Parma Clima ed evita lo sweep. A inizio gara un punto, messo a segno da Albert, porta subito in vantaggio gli ospiti. Nella parte bassa del quarto inning arriva il pareggio del Parma ma un fuoricampo a sinistra di Albert riporta in vantaggio Bologna. Reagisce la squadra di casa con il primo home run stagionale di Luis Gonzalez portandosi sul 3-2, ma i tre strikeout consecutivi di Molina (partente sul monte bolognese) spengono le speranze del Parma Clima. Il singolo di Josephina, nella parte alta del settimo inning porta a casa Albert e consegna la gara alla Fortitudo, che conquista la prima vittoria del weekend (4-2).

Poule Scudetto – prima giornata di ritorno

Girone F: Macerata-New Black Panthers Ronchi 13-0; Modena-Nettuno 2-8;

Girone G: San Marino-Grosseto5-0; Parma-Bologna 2-4

Classifiche:

Gir F: Macerata (14-1), .993; Nettuno (12-6), .667; New Black Panthers (7-11), .389; Modena (4-11), .267; Godo (2-10), .167

Gir G: San Marino (11-4), .733; Bologna (10-5), .667; Parma (11-6), 647; Bsc Grosseto (5-12), .294; Senago (1-11), .083

Nella foto: Albert, a casa base, festeggia il fuoricampo da due punti (credit di Lauro Bassani)