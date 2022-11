La follia di Medvedev: “vogliamo sconfiggere Satana. Contro di noi nazisti tossici e il canile occidentale”

AgenPress – “Per cosa stiamo combattendo? La Russia è un Paese vasto e ricco. Non abbiamo bisogno di territori stranieri, abbiamo tutto in abbondanza. Ma c’è la nostra terra, che per noi è sacra, dove hanno vissuto i nostri antenati e dove vive oggi il nostro popolo. E non la daremo a nessuno. Oggi, contro di noi c’è un mondo che sta morendo. Un gruppo di folli nazisti tossicodipendenti, di una nazione drogata e intimidita e di un grande branco di cani abbaianti del canile occidentale. Con loro c’è un branco eterogeneo di gilets grugnenti e filistei di un impero occidentale crollato, con la bava che gli cola dal mento a causa della degenerazione. Non hanno credenze o ideali se non le loro sporche abitudini e i loro standard autoimposti di doppio pensiero che negano l’altezza morale concessa alle persone normali. Così, sollevandoci contro di loro, abbiamo acquisito un potere sacro”.

Lo scrive in un lungo e spesso criptico post su Telegram Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Russia in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale.

“Dove sono i nostri vecchi amici? Siamo stati abbandonati da alcuni partner spaventati, e non ce ne frega niente di loro. Quindi non erano nostri amici, ma solo occasionali compagni di viaggio, appiccicosi e attaccabrighe. I vili traditori e gli avidi rinnegati sono andati lontano, lasciamo che le loro ossa marciscano in terra straniera. Non sono tra noi, e noi siamo più forti e più puri”.

Nel suo post Medvedev non fa i nomi dei Paesi che avrebbero abbandonato la Russia.

“Perché siamo stati in silenzio per così tanto tempo? Siamo stati deboli e devastati dall’assenza di tempo. E ora ci siamo scrollati di dosso il sonno umido e la foschia malinconica degli ultimi decenni, in cui ci aveva fatto sprofondare la scomparsa della vecchia patria”, afferma. “Il nostro risveglio era atteso da altri Paesi, violentati dai signori delle tenebre, schiavisti e oppressori che sognano il loro mostruoso passato coloniale e desiderano mantenere il loro potere sul mondo. Molti Paesi da tempo non credono alle loro illusioni, ma finora ne hanno paura. Presto anche loro si sveglieranno. E quando il decrepito ordine mondiale crollerà, seppellirà tutti i suoi altezzosi sacerdoti, i suoi seguaci assetati di sangue, i suoi accoliti ghignanti”.

“Quali sono le nostre armi? Le armi si presentano in molte forme. Abbiamo la capacità di mandare tutti i nemici al fuoco dell’inferno, ma non è questo il nostro compito. Ascoltiamo le parole del Creatore nel nostro cuore e le obbediamo. Queste parole ci danno uno scopo sacro. L’obiettivo è fermare il sovrano supremo dell’inferno, qualunque sia il suo nome: Satana, Lucifero o Iblis. Perché il suo scopo è la distruzione. Il nostro scopo è la vita”.