La Fed alza i tassi di interesse dello 0,75%. Costo denaro sale a 3-3,25%. Negli Usa stime 4,4% nel 2022, 4,6% nel 2023

AgenPress – La Federal Reserve alza i tassi di interesse dello 0,75% portando il costo del denaro in una forchetta fra il 3% e il 3,25%, ai massimi dal 2008. Si tratta del quinto rialzo dei tassi dall’inizio dell’anno e del terzo consecutivo da 75 punti base (il costo del denaro è salito di un quarto di punto in marzo e di mezzo punto in maggio).

Gli attuali rialzi dei tassi di interesse sono appropriati. Lo afferma la Fed, sottolineando che l’inflazione resta elevata.

I tassi di interesse negli Stati Uniti saranno in media alla fine del 2022 al 4,4%, decisamente più alti della stima del 3,4% di giugno e al 4,6% nel 2023. E’ quanto emerge dalle ‘dot plot’, le tabelle allegate al comunicato finale della riunione delle Fed e che mostrano le stime sui tassi dei membri del Fomc.