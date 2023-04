La croce dell’incoronazione di re Carlo conterrà la reliquia proveniente dalla Crocifissione di Gesù

AgenPress – Una croce d’argento “bella e simbolica” contenente un pezzo della cosiddetta Vera Croce guiderà la processione dell’incoronazione di re Carlo III a Londra il mese prossimo.

La reliquia religiosa fu donata al re da papa Francesco in occasione della sua incoronazione .

Il monarca ha commissionato l’incorporazione del frammento nella nuova Croce del Galles, che ha presentato alla Chiesa in Galles come dono per celebrare il suo centenario.

“Siamo onorati che Sua Maestà abbia scelto di celebrare il nostro centenario con una croce che è allo stesso tempo bella e simbolica”, ha dichiarato Andrew John, arcivescovo del Galles, in una dichiarazione a nome della Chiesa in Galles, l’ente della chiesa anglicana.