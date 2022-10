La Corea del Nord lancia missili in volo sul Giappone. Governo ordina di evacuare negli edifici o nel sottosuolo

AgenPress – La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico senza preavviso sul Giappone per la prima volta in cinque anni, un atto altamente provocatorio e sconsiderato che segna una significativa escalation nel suo programma di test sulle armi.

Il missile ha viaggiato sul nord del Giappone al mattino presto e si ritiene che sia atterrato nell’Oceano Pacifico. L’ultima volta che la Corea del Nord ha lanciato un missile balistico sul Giappone è stato nel 2017.

Questo segna il 23esimo lancio di missili della Corea del Nord quest’anno, compreso il maggior numero di missili balistici lanciati in un solo anno da quando il leader Kim Jong Un ha preso il potere nel 2012. In confronto, Pyongyang ha condotto quattro test nel 2020 e otto nel 2021.

Il volo stimato di 4.500 chilometri (2.800 miglia) del missile è stato il più lungo di qualsiasi missile nordcoreano, sebbene il Nord abbia precedentemente lanciato altre armi potenzialmente a lungo raggio ad angoli elevati per evitare i paesi vicini.

Gli Stati Uniti hanno condannato fermamente la “decisione pericolosa e sconsiderata” della Corea del Nord di lanciare quello che ha descritto come un “missile balistico a lungo raggio” sul Giappone.

“Gli Stati Uniti continueranno i loro sforzi per limitare la capacità (della Corea del Nord) di far avanzare i suoi programmi proibiti di missili balistici e armi di distruzione di massa, anche con alleati e partner delle Nazioni Unite”, ha affermato in una dichiarazione la portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale Adrienne Watson.

Il Giappone ha emesso stamani un avviso chiedendo ad alcuni residenti di evacuare nei rifugi. “Sembra che la Corea del Nord abbia lanciato un missile. Si prega di evacuare negli edifici o nel sottosuolo”, ha detto il governo nipponico in una allerta emessa alle 7:29 ora locale (le 00:29 in Italia). L’emittente nazionale Nhk ha affermato che l’allarme era in vigore per due regioni settentrionali del Paese.