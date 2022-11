La Cina avverte gli Usa. Non date informazioni a Taiwan sull’incontro tra Joe Biden e Xi Jinping

AgenPress – La Cina avverte gli Usa di “non mettere in pericolo le relazioni bilaterali” sulla questione di Taiwan, opponendosi “con forza” alla decisione degli Stati Uniti di informare Taipei sull’esito del summit di lunedì tra i presidenti Joe Biden e Xi Jinping, a margine del vertice G20 di Bali, in Indonesia.

Il portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian, sulle dichiarazioni del Consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan per il quale gli Stati Uniti informeranno l’isola sui colloqui tra i due capi di Stato, ha affermato che “gli Stati Uniti non possono mettere il diritto interno al di sopra di quello diritto internazionale”.

“Gli Stati Uniti non hanno il diritto di mettere il diritto interno al di sopra di quello internazionale, per non parlare di quello di interferire negli affari interni della Cina”, ha rincarato il portavoce del briefing quotidiano. Per questo, la Cina ha esortato ancora una volta gli Usa a fermare gli scambi ufficiali e la vendita di armi a Taiwan, a prendere “azioni concrete” per il rispetto della politica della Unica Cina e a non sostenere “l’indipendenza di Taiwan”, evitando così “di mettere in pericolo le relazioni tra Cina e Stati Uniti”.