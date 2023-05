La Camera approva la mozione maggioranza sul nucleare. Squeri: “un voto storico, dopo quasi 40 anni dal referendum del 1987”

- Advertisement -

AgenPress – Via libera dell’Aula della Camera alla mozione di maggioranza che impegna il governo, tra l’altro, “al fine di accelerare il processo di decarbonizzazione dell’Italia, a valutare l’opportunità di inserire nel mix energetico nazionale anche il nucleare quale fonte alternativa e pulita per la produzione di energia”.

Il testo approvato a Montecitorio impegna, quindi , il governo “a valutare in quali territori al di fuori dell’Italia la produzione di energia nucleare possa soddisfare il fabbisogno nazionale di energia decarbonizzata e a valutare l’opportunità di promuovere e favorire lo sviluppo di accordi e partnership internazionali tra le società nazionali e/o partecipate pubbliche e le società che gestiscono la produzione nucleare al fine di poter soddisfare il suddetto fabbisogno nazionale”.

“Un voto storico, con cui il Parlamento restituisce al governo, dopo quasi 40 anni dal referendum del 1987, la possibilità di impegnarsi sul nucleare. Con il via libera alla mozione unitaria in materia energetica, non solo rispondiamo a un preciso impegno assunto dal centrodestra in campagna elettorale, ma facciamo il primo, indispensabile passo per garantire al Paese la sicurezza energetica necessaria al suo sviluppo civile ed economico”, ha detto il deputato e responsabile del Dipartimento energia di Forza Italia, Luca Squeri.

“L’Italia ha una storia importante nell’energia nucleare: negli anni ’60 eravamo il terzo produttore mondiale. Ancora oggi abbiamo competenze e capacità di ricerca riconosciute nel mondo, dobbiamo metterle a frutto. Non possiamo rischiare di rimanere dipendenti dalle importazioni. La scienza deve prevalere sull’ideologia, a partire da un dato di realtà: realizzare una produzione di energia elettrica e termica con un mix quasi totalmente CO2 free, abbandonando progressivamente il gas, implica necessariamente l’utilizzo dell’energia nucleare. Grazie al voto del Parlamento, sarà possibile farlo”.