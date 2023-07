La Brigata paracadutisti Folgore in Libano commemora il “Trentennale”

- Advertisement -

AgenPress. Presso la base “Millevoi” di Shama, sede del Comando della JTF-L SW, nell’approssimarsi della ricorrenza del 2 luglio 1993, primo conflitto a fuoco dopo la seconda guerra mondiale, noto come la Battaglia del “Check Point Pasta” si è svolta una cerimonia per ricordare i Caduti italiani in Somalia, impegnati trent’anni fa in una missione di pace dell’Onu.

Il 2 luglio 1993, i militari italiani si trovarono coinvolti in una serie di disordini, nella città di Mogadiscio, sfociati in violenti combattimenti che provocarono la morte del Sottotenente Andrea Millevoi dell’8° reggimento Lancieri di Montebello, del Sergente Maggiore Stefano Paolicchi del 9° reggimento Col. Moschin e del Caporale Pasquale Baccaro della XV Compagnia.

“Diavoli Neri” del 186° reggimento Paracadutisti “Folgore”, insigniti di M.O.V.M. alla memoria. Alla cerimonia ha partecipato il Sottocapo di Stato Maggiore Gen. C.A. Carmine Masiello accompagnato dalla Medaglia d’oro al Valor Militare Ten. Col. Gianfranco Paglia, tetraparaplegico da allora.

“Ricordare-dichiara Paglia- è per noi un dovere, lo è per chi ha sacrificato la propria vita facendo fino in fondo il proprio dovere e ringrazio la Folgore per aver organizzato una cerimonia semplice ma densa di emozioni in una base intitolata ad Andrea. Una commemorazione molto sentita che ci ha unisce nel desiderio di non dimenticare mai.”