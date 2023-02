AgenPress. “Il primato estrattivo della Basilicata – dichiara l’assessore all’Ambiente ed Energia, Cosimo Latronico – ha contribuito a far maturare e consolidare negli anni l’attenzione della Regione nel settore delle politiche ambientali.

La Basilicata è la settima regione italiana con il più elevato livello di spesa ambientale con 120 euro pro capite. Le performances, particolarmente virtuose rispetto alle altre regioni estrattive, evidenziano il buon livello della nostra Pubblica Amministrazione. Il peso degli investimenti nelle politiche ambientali è diretta conseguenza delle scelte della Regione Basilicata che vuole diventare un laboratorio permanente dove sperimentare soluzioni sfidanti in materia energetica e ambientale”.

“Dall’analisi comparativa tra regioni italiane estrattive e non estrattive – sottolinea Latronico – emerge il dato che la presenza di attività estrattive a livello regionale non si associa sistematicamente a livelli di spesa ambientale pro capite della PA più elevati, a testimonianza della complessità dei fattori che determinano l’intensità dell’intervento pubblico in questo ambito e delle buone prassi adottate in Basilicata”.

Inoltre il comparto ortofrutticolo della Basilicata andrà al Fruitlogistica di Berlino, la più importante fiera internazionale di settore, ospitata nella capitale tedesca dall’8 al 10 febbraio 2023.