La bara di Pelé è al centro del campo dello stadio di San Paolo

- Advertisement -

AgenPress. Migliaia di persone in lutto hanno fatto la fila tutta la notte per rendere omaggio alla leggenda brasiliana Pele, che giace allo stadio del suo ex club Santos. La voce di Pelé risuona sugli spalti dello stadio: la sua canzone del 2006 Meu Legado (My Legacy) viene riprodotta a ripetizione.

Ci sono state lacrime e applausi, e alcune persone sono cadute a terra in adorazione dell’uomo che ha rivoluzionato il calcio e reso famoso il Brasile.

Pelé – tre volte vincitore della Coppa del Mondo – è morto all’età di 82 anni il 29 dicembre. Probabilmente il più grande calciatore al mondo, era in cura per un cancro al colon dal 2021.

Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha dichiarato: “Chiederemo a tutti i paesi del mondo di chiamare uno dei loro stadi di calcio con il nome di Pelé“.