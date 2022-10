Kiev. Sindaco. L’Ucraina ha bisogno di armi di difesa aerea per combattere la Russia

AgenPress – Il presidente Volodymyr Zelensky ha chiesto ai leader del G7 più armi per la difesa aerea e il sindaco della capitale Kiev, Vitali Klitschko, ha espresso lo stesso punto.

“La difesa aerea è la nostra priorità principale e un paio delle nostre grandi città come Kharkiv e Lviv sono rimaste senza acqua ed elettricità”, ha detto l’ex campione del mondo di boxe dei pesi massimi alla BBC, dopo che gli attacchi missilistici russi hanno colpito le infrastrutture critiche in tutto il paese per un secondo giorno.

“Ieri c’è stato un massiccio attacco alla nostra città natale, la maggior parte dei razzi è stata abbattuta dalle forze ucraine, ma alcuni razzi hanno distrutto le nostre infrastrutture e i nostri edifici”.

Sette delle 19 persone morte negli attacchi missilistici di ieri sono state uccise a Kiev, mentre 51 sono rimaste ferite e 42 sono ancora in ospedale.

“La Russia dice che si tratta di un’operazione speciale contro le forze militari, ma i razzi sono stati lanciati nei parchi giochi per bambini nel centro della città, vicino alla nostra università. Sta distruggendo edifici storici e i russi stanno cercando di portare il panico… ma la nostra gente è pronta a difendere il nostro Paese”.