Kiev. Messa fuori combattimento una nave russa in Crimea. E’ un “grande schiaffo” per il regime di Putin

AgenPress – Una nave da sbarco russa è stata colpita e messa fuori combattimento nel porto di Novorossijsk, nel Mar Nero, da una barca ucraina senza equipaggio, nota come drone marino mentre le riprese della telecamera di bordo sembravano confermare il successo dell’attacco notturno.

Si dice che l’Olenegorsky Gornyak di 112 metri della flotta settentrionale russa, che è stato utilizzato per trasportare truppe e materiale militare nei porti ucraini occupati, sia stato sufficientemente danneggiato da essere messo fuori combattimento.

Le immagini di una nave da guerra russa inclinata su un fianco sono emerse poco dopo l’attacco e il filmato è stato pubblicato dall’agenzia di stampa Unian dalla testa del drone marino che sembra mostrarlo muoversi furtivamente attraverso il Mar Nero verso la nave e colpirla al centro. Il drone trasportava 450 kg di esplosivo.

Un video sui social e sui canali Telegram ucraini mostra in soggettiva un presunto drone marittimo che colpisce il fianco di una nave. Un altro video mostra una nave piegata su un fianco.

Il portavoce dell’intelligence ucraina Andrey Yusov ha dichiarato che gli eventi di Novorossiysk sono un “grande schiaffo” per il regime di Putin. Lo riporta Rbc-Ukraine. “In termini di sicurezza, ovviamente, questa è una grande perdita per la flotta degli occupanti e per la pianificazione di ulteriori operazioni di sbarco. L’uso di queste navi diventa più problematico, e questo è un fattore serio che gli occupanti terranno in considerazione”.

La nave ha subito un grave danno e non è attualmente in grado di svolgere le sue missioni di combattimento, pertanto, tutte le dichiarazioni dei russi sull’attacco respinto sono false”, riportano i media ucraini. Intanto un secondo video, non verificato, pubblicato dalla Bbc, mostra la nave inclinata su un fianco. Intanto anche la Marina ucraina ha confermato “un danno significativo” alla nave russa nel Mar Nero. Dmytro Pletenchuk, portavoce delle Forze navali ucraine, ha osservato che “la Marina non ha nulla a che fare con questo ‘incidente’, ma secondo informazioni già confermate, vi sono effettivamente danni alla grande nave anfibia”. “Non posso commentare il lavoro dei droni marini”.